Sabato 21 marzo si svolge la 117esima edizione della Milano-Sanremo, una delle più longeve e prestigiose corse ciclistiche italiane. La gara apre ufficialmente la stagione delle grandi classiche e vede tra i partecipanti il ciclista sloveno Tadej Pogacar, che cerca di conquistare la sua prima vittoria nella Classicissima di Primavera. La competizione si snoda lungo un percorso che attraversa varie località italiane.

Sabato 21 marzo scatta la 117esima edizione della Milano-Sanremo, l’evento che inaugura ufficialmente la stagione delle grandi corse “Monumento” su strada e che da sempre è ribattezzata la Classicissima di Primavera. Il termine ne sottolinea l’importanza e simboleggia il risveglio del grande ciclismo dopo l’inverno. Tadej Pogacar si presenta al via come l’osservato speciale, determinato a colmare l’unico grande vuoto nel suo palmarès contro il campione uscente Mathieu van der Poel. Il percorso di quasi 300 chilometri, che quest’anno partirà da Pavia, si preannuncia incerto a causa dell’assenza dell’ultimo minuto del velocista azzurro Jonathan Milan, fermato da un attacco influenzale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Milano-Sanremo 2026, Pogacar insegue la sua prima vittoria nella Classicissima di Primavera

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