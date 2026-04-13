GP Sardegna MX2 | Coenen schiaccia i rivali e domina la prima manche

Nel quarto round del campionato mondiale di motocross 2026, il GP di Sardegna MX2, Sacha Coenen ha conquistato la vittoria nella prima manche, superando il suo compagno di squadra Simon Laengenfelder. La gara si è svolta sulla pista isolana e ha visto Coenen ottenere un vantaggio netto sugli avversari, confermando la sua posizione di leadership nella categoria.

Sacha Coenen ha dominato la prima manche del Gran Premio di Sardegna, il quarto appuntamento del campionato mondiale di motocross 2026 nella categoria MX2, superando il compagno di squadra Simon Laengenfelder. Il pilota belga ha concluso la gara con un tempo di 35:26.597, distanziando il leader della classifica generale di 0:12.967, mentre Liam Everts si è classificato terzo a 0:28.886 dal primo. La gerarchia della classe MX2 e le prestazioni dei protagonisti. Il podio della gara-1 vede una netta prevalenza delle prestazioni tecniche legate ai diversi costruttori impegnati nel mondiale. Dopo il successo di Coenen sulla KTM, la seconda posizione è stata occupata da Laengenfelder, sempre con la stessa marca, che deve ora gestire il vantaggio in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GP Sardegna MX2: Coenen schiaccia i rivali e domina la prima manche MX2, Laengenfelder batte Coenen nella seconda manche e vince il GP di Sardegna. Italiani nelle retrovieSimon Laengenfelder approfitta dell’errore di Sacha Coenen e si impone in gara-2 sulla sabbia di Riola Sardo, prendendosi anche la vittoria assoluta... MX2: Sacha Coenen trionfa in gara-1 al GP di Sardegna, Lata in top 10Comincia nel segno d Sacha Coenen il GP della Sardegna, quarto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Motocross, classe MX2.