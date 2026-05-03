Lo sloveno ha conquistato la vittoria nel Giro Romandia 2026, ottenendo anche il successo nell’ultima tappa. La gara si è conclusa a Ginevra, dove ha preceduto gli avversari Lipowitz e Roglic. Questa vittoria rappresenta il primo trionfo in carriera per lo sloveno in questa competizione, che ha visto anche la sua superiorità durante l’ultimo giorno di gara. La corsa si è svolta lungo percorsi di montagna e strade cittadine, con una conclusione in volata.

Lo sloveno non si accontenta di vincere per la prima volta in carriera il Giro Romandia 2026, ma domina anche l’ultima tappa, precedendo sul traguardo di Ginevra Lipowitz e Roglic. POGACAR DOMINA ANCHE L’ULTIMA GARA DEL GIRO ROMANDIA 2026: LA CRONACA La tappa odierna è stata caratterizzata dalla fuga di otto corridori che hanno resistito fino all’inizio dell’ascesa finale, con Finn Fisher-Black che è stato l’ultimo ad essere ripreso. A 3,5 km dall’arrivo, c’è stato l’attacco di Lipowitz, al quale hanno risposto 56 corridori. Sul secondo attacco, invece, soltanto Pogacar è riuscito a stargli dietro, innescando un duello con diversi attacchi da entrambi le parti.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Pogacar domina anche l’ultima tappa e vince il Giro Romandia 2026

POGACAR vince in solitaria la Liegi-Bastogne-Liegi, 13a Monumento in carriera | HIGHLIGHTS

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non dà scampo a Lipowitz e domina anche l’ultimo sprint

Tadej Pogacar sempre più Cannibale. Vittoria anche nell’ultima tappa al Giro di RomandiaC’era chi pensava che la sua presenza al Giro di Romandia, per la prima volta in carriera, potesse essere onorata solo con il limitarsi a vincere la...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: GIRO DI ROMANDIA. GODON DOMINA LA VOLATA NELLA TERZA TAPPA, QUARTO POGACAR; Ciclismo, Pogacar domina a Romandia e ipoteca la corsa; Pogacar domina al Romandia. Gli organizzatori: Genera interesse e garantisce visibilità; Giro di Romandia 2026, Tadej Poga?ar domina e gli organizzatori sono contenti: Genera interesse e garantisce visibilità - Pagato per esserci? No. L'unico che chiese qualcosa fu Lance Armstrong, ma rifiutammo.

LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non dà scampo a Lipowitz e domina anche l’ultimo sprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.34 La tappa odierna è stata caratterizzata da una fuga di otto che ha resistito fino all'inizio dell'ascesa ... oasport.it

Tadej Pogacar pigliatutto, sua anche l’ultima tappa del Giro di RomandiaIl campione del mondo firma il quarto successo in sei giornate (prologo compreso) e completa il dominio conquistando, naturalmente, anche la classifica generale. In totale fanno nove vittorie stagiona ... sportal.it

Pogacar contro Lipowitz! Ecco l'ultima tappa del Giro di Romandia di quasi 180 km, con oltre 3500 metri di dislivello complessivo Non perderti l'ultima tappa: seguila dalle 14:00 in diretta su Eurosport, Discovery+ e HBO Max facebook

Pogacar contro Lipowitz! Ecco l'ultima tappa del Giro di Romandia di quasi 180 km, con oltre 3500 metri di dislivello complessivo Non perderti l'ultima tappa: seguila dalle 14:00 in diretta su Eurosport, Discovery+ e HBO Max x.com