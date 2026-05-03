LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar non dà scampo a Lipowitz e domina anche l’ultimo sprint

Da oasport.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sul percorso del Giro di Romandia 2026 si è svolta l’ultima tappa, con il ciclista sloveno che ha conquistato sia la vittoria di tappa che la classifica a punti. Durante la corsa, Rolland Thalmann ha ottenuto il primato nella classifica degli scalatori, mentre Martinez ha mantenuto la leadership tra i giovani. La gara è andata in diretta, con il campione in carica che ha dominato anche nello sprint finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Oltre alla generale Pogacar vince anche la classifica a punti, mentre Rolland Thalmann conquista quella degli scalatori e Martinez quella dei giovani. 16.28 Questi, invece, i primi dieci della classifica generale del Giro di Romandia 2026: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 20:05:42 2 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:42 3 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 2:44 4 NORDHAGEN Jørgen Team Visma Lease a Bike 2:51 5 PLAPP Luke Team Jayco AlUla 3:15 6 TUCKWELL Luke Red Bull – BORA – hansgrohe 3:16 7 CEPEDA Jefferson Alveiro Movistar Team 3:18 8 WITHEN PHILIPSEN Albert Lidl – Trek 3:20 9 FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team 3:24 10 LECERF Junior Soudal Quick-Step 3:32 16.🔗 Leggi su Oasport.it

live giro di romandia 2026 tappa di oggi in diretta pogacar non d224 scampo a lipowitz e domina anche l8217ultimo sprint
© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non dà scampo a Lipowitz e domina anche l’ultimo sprint

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar se ne va in solitaria, Lipowitz insegue

Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, grande prestazione di Lipowitz

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Terza Tappa; Giro di Romandia | 5ª tappa UCI World Tour; LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?.

giro di romandia live giro di romandiaLIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non dà scampo a Lipowitz e domina anche l’ultimo sprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Fisher-Black viene ripreso dal gruppo, che sta affrontando una parte più semplice. Gli ultimi 4 km, ... oasport.it

giro di romandia live giro di romandiaLIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.