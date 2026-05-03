LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar non dà scampo a Lipowitz e domina anche l’ultimo sprint

Oggi sul percorso del Giro di Romandia 2026 si è svolta l’ultima tappa, con il ciclista sloveno che ha conquistato sia la vittoria di tappa che la classifica a punti. Durante la corsa, Rolland Thalmann ha ottenuto il primato nella classifica degli scalatori, mentre Martinez ha mantenuto la leadership tra i giovani. La gara è andata in diretta, con il campione in carica che ha dominato anche nello sprint finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Oltre alla generale Pogacar vince anche la classifica a punti, mentre Rolland Thalmann conquista quella degli scalatori e Martinez quella dei giovani. 16.28 Questi, invece, i primi dieci della classifica generale del Giro di Romandia 2026: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 20:05:42 2 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:42 3 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 2:44 4 NORDHAGEN Jørgen Team Visma Lease a Bike 2:51 5 PLAPP Luke Team Jayco AlUla 3:15 6 TUCKWELL Luke Red Bull – BORA – hansgrohe 3:16 7 CEPEDA Jefferson Alveiro Movistar Team 3:18 8 WITHEN PHILIPSEN Albert Lidl – Trek 3:20 9 FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team 3:24 10 LECERF Junior Soudal Quick-Step 3:32 16.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non dà scampo a Lipowitz e domina anche l’ultimo sprint Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar se ne va in solitaria, Lipowitz insegue Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, grande prestazione di Lipowitz Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Terza Tappa; Giro di Romandia | 5ª tappa UCI World Tour; LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non dà scampo a Lipowitz e domina anche l’ultimo sprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Fisher-Black viene ripreso dal gruppo, che sta affrontando una parte più semplice. Gli ultimi 4 km, ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it Pogacar contro Lipowitz! Ecco l'ultima tappa del Giro di Romandia di quasi 180 km, con oltre 3500 metri di dislivello complessivo Non perderti l'ultima tappa: seguila dalle 14:00 in diretta su Eurosport, Discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026 saw a brief halt after the peloton missed a turn, prompting organizers to neutralize and restore the course. The race regrouped, the eight leaders were re-positioned, and the field regrouped before the stage resumed. Read the full r… x.com