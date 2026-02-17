Torna l’‘Umarell tour’ alla scoperta delle opere Pnrr realizzate in città | è il momento dell' Emporio solidale

Sabato 28 febbraio alle 11, l’“Umarell tour” torna a Cesena per mostrare i lavori realizzati con i fondi del Pnrr. L’iniziativa, molto richiesta, invita i cittadini a una passeggiata guidata tra le aree interessate dai recenti interventi. Questa volta, il percorso include anche una visita all’Emporio solidale, un nuovo punto di riferimento per le famiglie in difficoltà.

Al centro di questa terza tappa, della durata complessiva di 90 minuti, sarà l’Emporio solidale di via Guido Rossa, a Torre del Moro Sabato 28 febbraio, alle ore 11, torna a Cesena, a grande richiesta, l’“Umarell tour”: una passeggiata guidata aperta a tutti i cittadini interessati, dedicata alle opere finanziate anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Al centro di questa terza tappa, della durata complessiva di 90 minuti, sarà l’Emporio solidale di via Guido Rossa, a Torre del Moro, nel quartiere Oltresavio. Come già avvenuto a dicembre e a gennaio, rispettivamente al nido dell’Osservanza e al centro sportivo e nido di Villachiaviche, anche in questo caso l’iniziativa fornirà un’occasione per conoscere da vicino gli interventi in corso, comprenderne lo stato di avanzamento e approfondire il ruolo che queste nuove infrastrutture avranno nel futuro assetto urbano della città.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

