Margherita Ferretti, giovane tennista di Chiusi nata nel 2010 e in allenamento al Tc Sinalunga, è stata convocata al raduno nazionale Under 16. L'evento si è tenuto al Centro di preparazione olimpica di Formia. La convocazione rappresenta un importante riconoscimento per la sua crescita nel tennis giovanile. La partecipazione al raduno coinvolge atleti under 16 provenienti da diverse regioni italiane.

Continua a brillare la giovane stella di Margherita Ferretti. La tennista di Chiusi che si allena al Tc Sinalunga, classe 2010, è stata convocata al raduno nazionale Under 16 che si è svolto al Centro di preparazione olimpica di Formia. Una bella soddisfazione per un’esperienza condivisa con le migliori pari età d’Italia sotto la supervisione di Roberta Vinci, leggenda del tennis italiano, giocatrice che è stata n. 7 al mondo conquistando una finale Slam in singolare (Us Open), vincendo tutti i quattro major in doppio (dove è stata n. 1) e che guida il team azzurro under 16. Accompagnata dal maestro Diego Alvarez e dal preparatore fisico Paride Peruzzi, Margherita ha partecipato allo stage di allenamento intensivo della Federazione, un’esperienza che le tornerà utile per il presente e il futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Margherita Ferretti. Raduno nazionale. Convocata per under 16

Margherita Ferretti e Riccardo Landi. Giovani tennisti tra i big dello sportMargherita Ferretti e Riccardo Landi. Giovani tennisti tra i big dello sport A Torino si svolge il Master finale Junior Next Gen 2024, con due giovani talenti della Valdichiana in lizza per il titolo. lanazione.it

Tennis, Margherita Ferretti porta a casa la coppaLa tennista Margherita Ferretti trionfa nel Junior Next Gen, vince contro Virginia Zema e festeggia la vittoria al Tc Sinalunga. Prossima sfida in Spagna con il maestro Diego Alvarez e Riccardo Landi. lanazione.it