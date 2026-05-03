Playout Serie A2 | Itria travolge il Soverato con un 17 a 0 netto

L'Itria ha ottenuto una vittoria schiacciante nel match di playout di Serie A2, superando il Soverato con il punteggio di 17 a 0. La squadra ha mostrato un attacco molto aggressivo e continuo, segnando numerosi gol nel corso della partita. I marcatori principali hanno contribuito a demolire la difesa avversaria, portando l'Itria a una vittoria netta e senza possibilità di replica.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'Itria a mantenere un ritmo offensivo così incessante?. Chi sono i marcatori che hanno demolito la difesa del Soverato?. Perché il Soverato non è riuscito a scardinare il blocco avversario?. Quali sono le reali probabilità di salvezza per i calabresi in Puglia?.? In Breve Marcatori Itria: Ricci 4 reti, Palmisano 3, Ferri 3, Foppa e Semeraro 2 reti.. Primo tempo concluso sul punteggio di 10 a 0 per l'Itria.. Partita disputata al PalaBotteghelle di Reggio Calabria su campo neutro.. Ritorno fissato per sabato 9 maggio in territorio pugliese.. L’Itria Football Club ha inflitto una sconfitta devastante al Soverato Futsal con un punteggio di 17 a 0 nel match di andata dei playout di Serie A2 Élite, disputatosi sul campo neutro del PalaBotteghelle di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playout Serie A2: Itria travolge il Soverato con un 17 a 0 netto Notizie correlate Pallanuoto: Posillipo travolge la Telimar con un 17-7 nettoIl CN Posillipo ha messo in chiaro la propria posizione nella lotta per le posizioni di vertice della Serie A1 di pallanuoto maschile, travolgendo la... Play off Serie C: la Giarratana travolge l’Erice con un netto 3-0? Cosa sapere L'Asd Giarratana Volley batte l'Erice 3-0 nella palestra di Giarratana nei play off. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tabellino partita Itria Football Club vs Soverato Futsal; Calcio a 5 playout serie A2 Elite, Soverato Futsal travolta in garauno dei playout; Serie A2 Élite, postseason: andata quarti playoff e primo turno playout, LIVE e DIRETTE STREAMING; SerieA2Elite, playout: 17 volte Itria a Soverato, domani Elledi-Mestrefenice. Playoff, primo atto. Calcio a 5 playout serie A2 Elite, Soverato Futsal travolta in garauno dei playoutSul neutro di Reggio finisce 0-17. C'è il match di ritorno ma il destino per i calabresi sembra già segnato. Retrocessione a un passo ... catanzaroinforma.it Serie A2 Elite,Soverato Futsal ko 15-3: l’Itria domina, playout alle porteUltima giornata di campionato di Serie A2 Élite di calcio a 5 per il Soverato Futsal, che fa visita all’Itria Football Club in quello che rappresenta un anticipo dei prossimi playout. catanzaroinforma.it Serie A2 – Pallacanestro Roseto – Playout A CENTO IN SETTE E MEZZO... SPERANDO NELLA MATTA! Roseto al primo turno di playout con il quintetto, due lunghi dalla panchina e un classe 2009 unico cambio degli esterni. La situazione degli infortunati e l’ - facebook.com facebook Serie C: promozioni, retrocessioni e come funzionano playoff e playout #SkySport #SerieCSkyWifi x.com