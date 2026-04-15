Pallanuoto | Posillipo travolge la Telimar con un 17-7 netto

Nell'incontro di martedì 14 aprile, la squadra di Posillipo ha ottenuto una vittoria schiacciante contro Telimar, con il punteggio di 17-7. La partita, valida per la ventunesima giornata della Serie A1 maschile di pallanuoto, si è svolta in un ambiente competitivo e ha visto i padroni di casa dominare dal primo minuto. La gara ha confermato la posizione di vertice del Posillipo nel campionato.

Il CN Posillipo ha messo in chiaro la propria posizione nella lotta per le posizioni di vertice della Serie A1 di pallanuoto maschile, travolgendo la Telimar con un punteggio netto di 17-7 durante l’anticipo della ventunesima giornata disputato martedì 14 aprile. La vittoria ottenuta nel Centro Federale Felice Scandone di Napoli permette ai padroni di casa di consolidare il quarto posto in classifica, distanziando di ben 5 punti il Trieste, che affronterà domani il Savona. Dominio tattico e progressione dei parziali al Felice Scandone. La sfida tra le due squadre campane è stata caratterizzata da una gestione del ritmo quasi unilaterale da parte del club napoletano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pallanuoto: Posillipo travolge la Telimar con un 17-7 netto Pallanuoto, il Posillipo schianta la Telimar nell’anticipo della Serie A1 e consolida il quarto postoNell’anticipo della 21ma giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile il Posillipo schianta la Telimar con il netto... Pallanuoto, il Posillipo domina: trasferta amara per il TelimarNella ventunesima giornata di A1, alla “Felice Scandone” di Napoli il Telimar si arrende 17-7 al Cn Posillipo, alla vigilia quarto in classifica, in...