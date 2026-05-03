Nella fase playoff della Serie C, sia la Ternana che il Gubbio hanno subito delle battute d’arresto che hanno compromesso le loro speranze di avanzare. La squadra rossoverde ha perso il vantaggio numerico durante la partita, mentre quella umbra non è riuscita a mantenere il risultato positivo all’inizio dell’incontro. Entrambe le formazioni si sono viste interrompere il cammino verso la promozione, facendosi sfuggire l’opportunità di proseguire nel torneo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Ternana a sprecare il vantaggio numerico?. Perché il Gubbio non è riuscito a difendere il vantaggio iniziale?. Chi ha punito la Ternana nonostante l'espulsione della Pianese?. Quali cambiamenti strutturali attuerà il Gubbio dopo questo fallimento?.? In Breve Pineto batte Gubbio 2-1 con gol di La Mantia, D'Andrea e Schirone.. Ternana pareggia 1-1 a Piancastagnaio con rigore di Pettinari al 53'.. Espulsione di Sussi al 42' permette alla Pianese di resistere alla Ternana.. Coccia segna per la Pianese sfruttando la disattenzione della difesa di Fazio.. Il sogno della promozione in Serie C si interrompe bruscamente per Ternana e Gubbio dopo i risultati ottenuti in campo questo 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Serie C: Ternana e Gubbio inciampano, svanisce il sogno

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