Aquila pareggio tardivo a Termoli | svanisce il sogno playoff

Nel match tra Aquila e Termoli, la squadra ospite ha segnato il gol nel primo tempo, mantenendo il vantaggio per circa settanta minuti. L'Aquila ha continuato a cercare il pareggio fino alla fine, trovandolo in modo tardivo. La partita si è conclusa con un pareggio, facendo svanire le possibilità di qualificazione ai playoff per la squadra locale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'Aquila a rientrare in campo dopo il gol iniziale?. Chi ha permesso al Termoli di mantenere il vantaggio per settanta minuti?. Perché il pareggio del Notaresco ha annullato la rimonta dei rossoblù?. Quali errori tecnici hanno condizionato il fallimento dell'obiettivo playoff?.? In Breve Galdo segna per il Termoli al decimo minuto su cross di Tracchia.. Sparacello pareggia per l'Aquila al 88° minuto su assist di Ruggiero.. Il pareggio del Notaresco ad Ancona elimina definitivamente i rossoblù dai playoff.. Michielin compie un volo decisivo al 63° minuto contro la conclusione di De Risio.. L’Aquila pareggia 1-1 contro il Termoli al Gino Cannarsa in questo pomeriggio di domenica 03 maggio 2026, ma il punto ottenuto non basta per restare in corsa verso i playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aquila, pareggio tardivo a Termoli: svanisce il sogno playoff Notizie correlate Eurocup: il sogno di Trento svanisce all'ultimo secondo. Besiktas in semifinaleIstanbul (Turchia), 18 marzo 2026 – Si interrompe all’ultimo secondo del quarto di finale il cammino in europeo della Dolomiti Energia Trento, che... Pagelle Aston Villa-Bologna 4-0, rossoblu eliminati: svanisce il sogno europeoDopo l’1-3 dell’andata il Bologna avrebbe avuto bisogno di un miracolo sportivo per raggiungere la semifinale di Europa League con i rossoblu che non...