Ternana-Gubbioi rossoblù si lanciano verso i playoff

Il Gubbio ha vinto il derby contro la Ternana e si è portato a tre vittorie consecutive per la prima volta in questa stagione. La squadra di mister Di Carlo si è imposta sui rossoblù e ora si trova in una posizione che permette di guardare con ottimismo ai playoff, grazie a questa serie positiva. La partita si è conclusa con un risultato favorevole agli ospiti.

Terni, 8 marzo 2026 – Che Gubbio. La vittoria nel derby contro la Ternana lancia i rossoblù di mister Di Carlo, che infilano il terzo successo di fila per la prima volta in stagione e ora possono sognare in grande anche in classifica. L'inizio della gara è bloccato con le squadre che si studiano, poi il Gubbio fa capire che può essere pericoloso dalle fasce. Al 24° il traversone di Podda è raccolto da Minta che da pochi passi calcia a botta sicura ma il destro si stampa sul palo. La Ternana prova a farsi vedere invece con i tiri da fuori. Al 25° McJannet non centra lo specchio, quattro minuti dopo Majer manda alto, poi al 33° il tiro di Kerrigan viene deviato e sibila a fil di palo.