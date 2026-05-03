Nella fase playoff della Serie C, la squadra Next Gen si prepara ad affrontare la Vis Pesaro con l’obiettivo di rompere un precedente blocco contro questa avversaria. La sfida si svolge in un momento cruciale, con l’allenatore che potrebbe decidere di puntare sul pareggio come risultato favorevole, sfruttando le regole della doppia sfida. La partita si gioca in un contesto di grande attesa e tensione tra le due squadre.

? Cosa scoprirai Come farà la Next Gen a superare il blocco storico pesarese?. Quale strategia adotterà Brambilla sfruttando il vantaggio del pareggio?. Come influirà il nuovo sistema VAR sulle decisioni arbitrali cruciali?. Chi sarà il prossimo avversario per la squadra vincente domani?.? In Breve Next Gen non vince contro Vis Pesaro in 4 incontri con 3 sconfitte. Modulo 3-4-2-1 di Brambilla contro il 3-4-1-2 di Stellone ad Alessandria. Arbitro Ramondino e VAR Volpi gestiscono la sfida al Moccagatta. Cinque telecamere e tecnologia Goal Line monitorano il campo di gioco. La Juventus Next Gen affronta la Vis Pesaro domani, domenica 3 maggio, alle ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Serie C: Next Gen sfida la Vis Pesaro per spezzare il tabù

Notizie correlate

Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfidadi Luca FiorettiJuventus Next Gen Vis Pesaro, i bianconeri si preparano al primo turno dei playoff forti del miglior piazzamento della loro storia La...

Juventus Next Gen Vis Pesaro streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida playoffdi Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen Vis Pesaro streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida, valida per il primo turno playoff di...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Playoff Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro; Playoff Serie C: fasi, regolamento e calendario. Quando gioca la Juve Next Gen e contro chi; Serie C, i verdetti di tutti i gironi; Il tabellone dei playoff di Serie C e il regolamento promozione nel 2026.

Next Gen, cominciano i playoff: domani al Moccagatta c'è la Vis PesaroPrende il via il cammino verso la serie B con i playoff di serie C. E i bianconeri della Next Gen scendono in campo contro la Vis Pesaro per il primo turno (in campo domani alle 20.45 al Moccagatta di ... tuttojuve.com

Serie C, iniziano i playoff per Juventus Next Gen e Atalanta Under 23: come si sono qualificati, quando giocano, le avversarie e il programma completoInizia l'avventura playoff per le seconde squadre di Juve e Atalanta: i bianconeri sfideranno la Vis Pesaro, con due risultati a disposizione. Nerazzurri, invece, chiamati all'impresa: devono vincere ... msn.com

Telesveva. . SERIE D | Verso Gravina-Real Normanna, Ragno: “Proviamo a vincere per non avere rimpianti playoff” #gravina #sport Su Youtube: https://youtu.be/T7BrsiprlWI - facebook.com facebook

#Juventus Next Gen-Vis Pesaro: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming x.com