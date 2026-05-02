Juventus Next Gen Vis Pesaro streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida playoff

Da juventusnews24.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca il primo turno dei playoff di Serie C tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, consentendo agli appassionati di seguire l’incontro in tempo reale. La sfida si svolge nel contesto della stagione 202526 e rappresenta una fase importante del torneo, con entrambe le squadre alla ricerca di un passaggio al turno successivo.

Juventus Next Gen Vis Pesaro streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida, valida per il primo turno playoff di Serie C 202526. La post-season di Serie C entra nel vivo e la Juventus Next Gen si prepara a vivere da assoluta protagonista le emozioni degli spareggi promozione. L’obiettivo è chiaro: continuare a sognare in grande e confermare l’eccellente percorso di crescita sviluppato durante la stagione regolare. Il primo delicato ostacolo in questo tabellone a eliminazione si chiama Vis Pesaro, un avversario da affrontare con la massima lucidità e concentrazione per non vanificare gli sforzi di un’intera annata. L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI AD JAVIER GIL PUCHE Data, orario e stadio: i dettagli dell’incontro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus next gen vis pesaro streaming live e diretta tv dove vederla la sfida playoff
© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Vis Pesaro streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida playoff

Notizie correlate

Pontedera Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Serie COsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui.

Forlì Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Serie CCalciomercato Juve: come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Playoff Serie C | Ufficiali data e orario di Juventus Next Gen-Vis Pesaro; Playoff Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro; Tabellino partita Juventus Next Gen vs Vis Pesaro; Serie C, playoff: Vis Pesaro per l’impresa con la Juventus Next Gen.

juventus next gen juventus next gen visNEXT GEN| Juventus Next Gen-Vis Pesaro, obiettivo Serie B!Inizia oggi il percorso della Juventus Next Gen, che affronterà per la prima volta i tostissimi play-off per la promozione in Serie B. juvenews.eu

juventus next gen juventus next gen visJuventus NG all'esame Vis Pesaro. Brambilla: In gare da dentro o fuori, tutti rendono al topNeppure il tempo di godersi il nuovo raggiungimento dei playoff, che la Juventus Next Gen sarà di nuovo in campo, domani, per la sfida contro la. tuttomercatoweb.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.