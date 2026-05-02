Juventus Next Gen Vis Pesaro streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida playoff

Oggi si gioca il primo turno dei playoff di Serie C tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, consentendo agli appassionati di seguire l’incontro in tempo reale. La sfida si svolge nel contesto della stagione 202526 e rappresenta una fase importante del torneo, con entrambe le squadre alla ricerca di un passaggio al turno successivo.

Juventus Next Gen Vis Pesaro streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida, valida per il primo turno playoff di Serie C 202526. La post-season di Serie C entra nel vivo e la Juventus Next Gen si prepara a vivere da assoluta protagonista le emozioni degli spareggi promozione. L’obiettivo è chiaro: continuare a sognare in grande e confermare l’eccellente percorso di crescita sviluppato durante la stagione regolare. Il primo delicato ostacolo in questo tabellone a eliminazione si chiama Vis Pesaro, un avversario da affrontare con la massima lucidità e concentrazione per non vanificare gli sforzi di un’intera annata. L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI AD JAVIER GIL PUCHE Data, orario e stadio: i dettagli dell’incontro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Vis Pesaro streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida playoff Notizie correlate Pontedera Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Serie COsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Forlì Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Serie CCalciomercato Juve: come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Playoff Serie C | Ufficiali data e orario di Juventus Next Gen-Vis Pesaro; Playoff Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro; Tabellino partita Juventus Next Gen vs Vis Pesaro; Serie C, playoff: Vis Pesaro per l’impresa con la Juventus Next Gen. NEXT GEN| Juventus Next Gen-Vis Pesaro, obiettivo Serie B!Inizia oggi il percorso della Juventus Next Gen, che affronterà per la prima volta i tostissimi play-off per la promozione in Serie B. juvenews.eu Juventus NG all'esame Vis Pesaro. Brambilla: In gare da dentro o fuori, tutti rendono al topNeppure il tempo di godersi il nuovo raggiungimento dei playoff, che la Juventus Next Gen sarà di nuovo in campo, domani, per la sfida contro la. tuttomercatoweb.com La Juventus Next Gen è pronta per un appuntamento importante: domani alle 20.45 scenderà in campo contro la Vis Pesaro per il 1° turno dei Playoff di Serie C, con due risultati su tre a disposizione - facebook.com facebook #Juventus Next Gen-Vis Pesaro: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming x.com