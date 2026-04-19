serie d cittadella a vimercate ultima chiamata playoff

Nel campionato di Serie D, il Cittadella si avvicina alla fase finale con l’obiettivo di qualificarsi ai playoff. La squadra ha bisogno di ottenere circa nove punti nelle prossime tre partite per mantenere vive le speranze di accesso. Dopo un periodo difficile caratterizzato da una sola vittoria nelle ultime sette giornate, il team si trova a quattro punti di distanza dal quinto posto, attualmente occupato dal Palazzolo. La prossima settimana, la squadra affronterà proprio la squadra in quinta posizione sul campo di San Damaso.

Per l’operazione playoff servono probabilmente 9 punti in 3 gare. Lo sa la Cittadella, che dopo la frenata delle ultime settimane (un solo successo nelle ultime 7 giornate), è scivolata a -4 dal Palazzolo quinto, atteso fra sette giorni a San Damaso. Per dare un senso a quello scontro diretto serve un successo oggi nella terz’ultima di D alla ’Leon Arena’ di Vimercate, campo di casa per una giornata di un Sangiuliano in gran forma, che è risalito a -2 dai biancazzurri e sogna il sorpasso e nelle ultime 17 gare ha solo vinto o perso (un pari) ed è squadra a trazione offensiva. Gori va in Lombardia con la rosa al completo, torna Dodaro dalla squalifica, recuperati anche Boccaccini, Teresi e Calanca.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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