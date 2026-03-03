Cittadella Inter U23 1-1 | Rabbi gela i nerazzurri di Vecchi nel finale

Nel match tra Cittadella e Inter U23, i nerazzurri di Vecchi hanno concluso la partita con un pareggio 1-1. Amerighi ha portato avanti l’Inter con un gol, ma nel finale Rabbi ha pareggiato per il Cittadella. La gara si è conclusa con un punto ciascuno dopo un gol segnato nei minuti finali.