Cittadella Inter U23 1-1 | Rabbi gela i nerazzurri di Vecchi nel finale
Nel match tra Cittadella e Inter U23, i nerazzurri di Vecchi hanno concluso la partita con un pareggio 1-1. Amerighi ha portato avanti l’Inter con un gol, ma nel finale Rabbi ha pareggiato per il Cittadella. La gara si è conclusa con un punto ciascuno dopo un gol segnato nei minuti finali.
Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi Calciomercato Inter LIVE: L’Arsenal piomba su Pio Esposito. In estate saranno in 5 a essere ceduti Mercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Corini avverte i nerazzurri: «L’Inter U23 è piena di talento, con Vecchi il margine è sottile»
Inter U23 Virtus Verona, seconda vittoria consecutiva per i nerazzurri di Vecchi trascinati dal solito La Gumina! Ripreso il quinto postoMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.
Contenuti utili per approfondire Cittadella Inter U23
Temi più discussi: Cittadella-Inter U23 0-0 LIVE; Dove vedere Cittadella-Inter U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cittadella-Inter Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming; SERIE C | Attiva la prevendita per Cittadella-Inter U23 in programma martedì 3 marzo alle 20.30.
Il primo gol in nerazzurro di Amerighi non basta: l'Inter U23 pareggia 1-1 a CittadellaBuona a metà la trasferta dell'Inter U23 a Cittadella: finisce 1-1 al Tombolato. I nerazzurri partono subito forte e la sbloccano con Amerighi al 10', ben servito da Kamaté. Primo gol per lui, arrivat ... msn.com
Cittadella-Inter U23 0-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Cittadella-Inter U23 di Martedì 3 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net
Il primo gol in nerazzurro di #Amerighi non basta: l' #InterU23 pareggia 1-1 a #Cittadella x.com
Serie C, comincia Cittadella-Inter U23! Segui qui la diretta testuale dell'incontro - facebook.com facebook