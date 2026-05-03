Playoff Serie B | Angri domina a Ragusa con Martinez da 22 punti

Nella partita di playoff di Serie B, Angri ha ottenuto una vittoria convincente a Ragusa grazie a una prestazione offensiva di Martinez, che ha segnato 22 punti. La squadra ospite ha preso il comando già nel primo tempo, ma nel secondo tempo la Virtus ha commesso alcuni errori tecnici che hanno portato a un calo di intensità e a un crollo nel punteggio. La difesa di Ragusa ha faticato a contenere le iniziative di Martinez e degli avversari.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Martinez a travolgere la difesa di Ragusa?. Quali errori tecnici hanno causato il crollo della Virtus nel secondo tempo?. Perché la condizione fisica dei giocatori di Ragusa ha penalizzato la squadra?. Cosa dovrà cambiare Di Gregorio per recuperare il vantaggio in trasferta?.? In Breve Milojevic segna 17 punti e Gallo 14 per la vittoria di Angri.. Ragusa registra 19 palle perse e solo 5 triple su 25 tentati.. Fabi contribuisce con 14 punti nonostante il problema al ginocchio.. Il ritorno della serie si giocherà giovedì prossimo sul campo di Angri.. La SuperConveniente Virtus Ragusa cede il vantaggio del campo al PalaPadua con un punteggio di 65-78, subendo l’attacco della squadra di Angri nella prima sfida dei playoff della Serie B Interregionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff Serie B: Angri domina a Ragusa con Martinez da 22 punti Notizie correlate Leggi anche: Conegliano vince 3-1 contro Uyba, Haak domina con 35 punti nel primo atto dei playoff Basket Serie A2, Playoff: Ragusa pareggia la serie, tutto rinviato a Gara 3 contro la Polisportiva GalliArezzo, 17 aprile 2026 – La Passalacqua Ragusa sfrutta il fattore campo e supera la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno in Gara 2 dei quarti di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Playoff Serie B, la Redel vince contro Benevento, Avellino domina contro Messina. Risultati ottavi; Virtus Ragusa, domenica gara-1 dei playoff contro Angri; Playoff Virtus Ragusa basket: domenica al PalaPadua gara-1 con Angri; La SuperConveniente Ragusa dà il via ai play off, la prima in casa contro Angri. Risultati Gara-1 Playoff Serie B Interregionale: la Viola domina ma le avversarie del girone parallelo mostrano i muscoli!Ci siamo, iniziano i Playoff! Le migliori 8 dei due gironi si incrociano in ordine opposto di piazzamento in classifica: obiettivo vincere 2 gare su 3 per passare il turno, fattore campo alla migliore ... strettoweb.com Playoff Serie B, la Redel vince contro Benevento, Avellino domina contro Messina. Risultati ottaviI beneventani tentano la rimonta nell'ultima frazione ma è troppo tardi, la Redel Viola si aggiudica gara 1 con un Laganà ancora una volta decisivo ... citynow.it Telesveva. . PLAYOFF SERIE C | MONOPOLI-CASARANO 0-2 #monopoli #casarano #sport - facebook.com facebook #Juventus Next Gen-Vis Pesaro: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming x.com