Nella prima partita dei quarti di finale dei playoff di volley, la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano ha battuto 3-1 l’Eurotek Laica UYB. Haak ha messo a segno 35 punti nel primo set, contribuendo alla vittoria della squadra. La gara si è svolta a Conegliano, con i padroni di casa che hanno ottenuto un successo importante in vista delle prossime sfide.

Una serata di playoff ha visto la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano aggiudicarsi gara-1 dei quarti di finale dello Scudetto contro l’Eurotek Laica UYBA, inaugurando la volata verso le semifinali. In evidenza la prestazione di Isabelle Haak, capace di trascinare le Pantere con una performance da 35 punti, assistita da una serie di muri decisivi che hanno contribuito a chiudere i set in favore della squadra di casa. Le farfalle hanno mostrato tenacia nonostante l’avvio solido delle avversarie, ma non sono bastate a ribaltare l’esito della contesa. Per iniziare la tredicesima partecipazione consecutiva ai playoff della stagione, lo staff tecnico ha affidato la regia a Wolosz, Haak è stata l’opposta, Gabi e Zhu hanno ricoperto il ruolo di schiacciatrici, Fahr e Lubian hanno agito da centrali, De Gennaro è stato il libero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Conegliano vince 3-1 contro Uyba, Haak domina con 35 punti nel primo atto dei playoff

