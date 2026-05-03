Playoff Serie A1 | Erice e Salerno volano in finale

Nella serie di playoff della Serie A1, le squadre di Erice e Salerno si sono qualificate per la finale. Erice ha mantenuto il vantaggio fin dal primo tempo, mentre Salerno ha incontrato molte difficoltà nel superare il Brixen Südtirol. Le partite decisive si sono svolte nelle ultime settimane, determinando le due contendenti che si sfideranno per il titolo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Erice a gestire il vantaggio fin dal primo tempo?. Perché Salerno ha faticato così tanto contro il Brixen Südtirol?. Chi è stata la giocatrice chiave nel limitare i danni di Cassano?. Quando si giocherà l'eventuale partita decisiva per la finale?.? In Breve Erice batte Cassano Magnago 33-26 al Pala Cardella con primo tempo 15-11.. Salerno vince 29-25 contro Brixen Südtirol dopo un primo tempo sul 14-13.. Nila Bertolino realizza prestazioni di alto livello tra i pali per Cassano Magnago.. Gara 2 in programma sabato 9 maggio con eventuale spareggio il 13 maggio.. Le semifinali dei Playoffs di Serie A1 2025-26 hanno l’AC Life Style Erice e la Jomi Salerno confermare il proprio status di favorite superando Cassano Magnago e Brixen Südtirol.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff Serie A1: Erice e Salerno volano in finale Notizie correlate Leggi anche: Pallamano, Playoff Serie A1: Erice, Brixen, Salerno e Cassano Magnago passano in semifinale Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen, Cassano Magnago pareggia con EriceIntensa diciannovesima giornata per quanto riguarda la Serie A1 2025-26 dopo una brevissima pausa dovuta alla Coppa Italia ed alle qualificazioni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pallamano, Playoff Serie A1: Erice, Brixen, Salerno e Cassano Magnago passano in semifinale; ?Handball Erice al lavoro per le semifinali dei Play-off Scudetto; Pallamano: Cassano Magnano e Sassari partono forte nelle semifinali playoff della Serie A Gold; Pallamano, i convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2027: doppia sfida decisiva alla Svizzera. Pallamano, Erice e Salerno a segno nella Gara 1 delle semifinali PlayoffsIniziano con il successo di AC Life Style Erice e di Jomi Salerno le semifinali dei Playoffs di Serie A1 2025-26. Le due compagini, favorite della ... oasport.it Pallamano, Playoffs Serie A1: Erice, Brixen, Salerno e Cassano Magnago passano in semifinalePronostici rispettati nei quarti di finale dei Playoffs di Serie A1. AC Life Style Erice, Jomi Salerno, Cassano Magnago e Brixen Südtirol avanzano al ... oasport.it Le Mura Spring Lucca chiude la serie Playoff e va in finale Basket Golfo Femminile - Greenlucca Le Mura Spring 57-67 (16-13; 23-33; 43-57) Basket Golfo: Azzola* 20, Piangerelli 2, De Kock* 24, Montella* 3, Bruintjes*, Tanganelli, Candelori2, Patriarca, Mazz - facebook.com facebook #Juventus Next Gen-Vis Pesaro: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming x.com