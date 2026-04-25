Pallamano Playoff Serie A1 | Erice Brixen Salerno e Cassano Magnago passano in semifinale

Nei quarti di finale dei playoff di Serie A1 di pallamano, quattro squadre hanno conquistato l'accesso alle semifinali. L’AC Life Style Erice ha superato Germancar Nuoro con una vittoria complessiva di 65-34, vincendo 19-37 in trasferta e 28-15 in casa. La Jomi Salerno, il Cassano Magnago e il Brixen Südtirol hanno anch’essi ottenuto il passaggio del turno, confermando i pronostici della vigilia. L’ultima fase prima delle finali si svolgerà tra queste formazioni.

Pronostici rispettati nei quarti di finale dei Playoff di Serie A1. AC Life Style Erice, Jomi Salerno, Cassano Magnago e Brixen Südtirol avanzano al prossimo turno, l’ultimo passo prima delle finali inizierà Erice ha regolato Germancar Nuoro (19-37 andata28-15 ritorno) senza problemi. Le Arpie, vincitrice della regular season dopo una stagione praticamente perfetta, hanno gestito perfettamente il duello contro la realtà sarda, una sorta di ‘allenamento’ in vista delle semifinali. Discorso completamente differente per Brixen che ha pareggiato in casa contro Leno. Il 27 pari non condanna in ogni caso le altoatesine che qualche settimana fa erano riuscite a battere le rivali per tre reti (30-33).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano, Playoff Serie A1: Erice, Brixen, Salerno e Cassano Magnago passano in semifinale Notizie correlate Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen, Cassano Magnago pareggia con EriceIntensa diciannovesima giornata per quanto riguarda la Serie A1 2025-26 dopo una brevissima pausa dovuta alla Coppa Italia ed alle qualificazioni... Pallamano, Serie A1: Brixen batte Cassano Magnago e mantiene il terzo posto in classificaBrixen Südtirol si impone nel big match del weekend contro Cassano Magnago e si conferma al terzo posto della classifica assoluta di Serie A1 al... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Playoff Serie A1 Tigotà – Milano riapre la Serie di Finale Scudetto: spettacolare 1-3 nella bolgia del Palaverde, si va a Gara 4; Iniziano i Play-off Scudetto di Serie A1: Erice arriva da capolista, Salerno difende il tricolore; Handball, Avvio di playoff a valanga per le Arpie, Nuoro costretta a cedere il passo; Pallamano: Playoff, Cassano vede la semifinale. Teramo ko. Pallamano, Playoffs Serie A1: Erice, Brixen, Salerno e Cassano Magnago passano in semifinalePronostici rispettati nei quarti di finale dei Playoffs di Serie A1. AC Life Style Erice, Jomi Salerno, Cassano Magnago e Brixen Südtirol avanzano al ... oasport.it Pallamano: la Serie A Gold chiude la sua regular season. La griglia playoff e playoutLa Serie A Gold 2026-2027 di pallamano ha espresso i suoi verdetti vedendo disputarsi l'ultima giornata della regular season, con gli ultimi 60 minuti del ... oasport.it Liratv. . Playoff Serie C, ecco il programma "Gli spareggi promozione inizieranno il 3 maggio e si concluderanno il 7 giugno" Continua a leggere sul nostro sito! #eseiprotagonista #Salernitana #serieC #partite #playoff #playoffSerieC #promozione #Sal - facebook.com facebook Playoff Serie A2 Tigotà – Brescia si ritrova e riporta la Finale al PalaGeorge: 1-3 a Padova, si decide tutto a Gara 3 Leggi la news x.com