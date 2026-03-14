Pallamano Serie A1 | Salerno batte Brixen Cassano Magnago pareggia con Erice

Nella diciannovesima giornata della Serie A1 di pallamano, Salerno ha sconfitto Brixen mentre Cassano Magnago ha pareggiato con Erice. La giornata si svolge dopo una breve pausa, causata dalla Coppa Italia e dalle qualificazioni agli EHF EURO 2026 della nazionale italiana. Le partite si sono disputate senza ulteriori rinvii o variazioni di programma.

Intensa diciannovesima giornata per quanto riguarda la Serie A1 2025-26 dopo una brevissima pausa dovuta alla Coppa Italia ed alle qualificazioni agli EHF EURO 2026 della nostra Nazionale. AC Life Style Erice, nonostante il mancato successo odierno, si conferma leader della graduatoria assoluta, una nuova importante prestazione verso il successo nella regular season. Le siciliane non sono riuscite a regolare fuori casa il Cassano Magnago (26-26). La compagine lombarda ha risposto colpo su colpo alle ‘Arpie’, un big match che abbiamo già commentato nelle semifinali di Coppa Italia e che potremmo rivivere anche nella prima fase dei Playoffs. L’équipe diretta da Frédéric Bougeant mantiene tre punti di scarto in campionato nei confronti di Jomi-Salerno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen, Cassano Magnago pareggia con Erice Articoli correlati Pallamano, Serie A1, Cassano Magnago e Brixen Südtirol protagonisteCassano Magnago e Brixen Südtirol sono le protagoniste della 15ma giornata di Serie A1. Pallamano, Serie A1: Erice, Salerno e Brixen non commettono errori nella 13ma giornataLa prima vera giornata del 2026 per quanto riguarda la Serie A1 non regala particolari colpi di scena. Contenuti utili per approfondire Cassano Magnago Temi più discussi: Pausa finita: la Serie A1 di nuovo in campo dopo tre settimane; Handball, le Arpie affronteranno fuori casa Cassano Magnago; Pallamano: A Tutto Handball. Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen, Cassano Magnago pareggia con EriceIntensa diciannovesima giornata per quanto riguarda la Serie A1 2025-26 dopo una brevissima pausa dovuta alla Coppa Italia ed alle qualificazioni agli EHF EURO 2026 della nostra Nazionale. AC Life ... oasport.it Pallamano: A1; Erice, scontro al vertice con Cassano MagnagoDue formazioni a punteggio pieno, per quella che è una sfida scudetto in piena regola. Domani nel big-match di serie A1 di Pallamano l'Handball Erice fa visita all'altra capolista. Prima di questo ... ansa.it HANDBALL, LE ARPIE AFFRONTERANNO FUORI CASA CASSANO MAGNAGO Leggi l’articolo: https://www.primapaginatrapani.it/handball-le-arpie-affronteranno-fuori-casa-cassano-magnago #primapaginatrapani #primapaginasicilia #sport - facebook.com facebook