Nella sfida di playoff, la Giana Erminio ha battuto il Trento con il punteggio di 2-1, chiudendo così la stagione. La partita ha mostrato come la difesa della squadra ospite abbia subito due reti, nonostante l’utilizzo del modulo 4-3-3. La squadra avversaria ha messo in difficoltà la difesa con alcune incursioni che hanno portato ai gol.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la difesa di Tabbiani a subire il doppio gol?. Perché il modulo 4-3-3 non ha fermato le incursioni della Giana?. Chi deve assumersi la responsabilità del fallimento ai playoff?. Quali saranno le conseguenze per la panchina di Luca Tabbiani?.? In Breve Vitale e Samele segnano per la Giana Erminio, Chinetti accorcia per il Trento.. Il modulo 3-5-2 di Espinal supera il 4-3-3 di Tabbiani sulle fasce.. La sconfitta del 3 maggio 2026 mette a rischio la panchina di Tabbiani.. La Giana Erminio accede al secondo turno affrontando il Lecco.. Il Trento chiude bruscamente la stagione sportiva domenica 03 maggio 2026, soccombendo in casa contro la Giana Erminio con il punteggio di 1-2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff: la Giana Erminio batte il Trento 1-2 e chiude la stagione

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