Eccellenza Fezzanese alla prova Molassana | Diamo continuità ai risultati

La Fezzanese affronta oggi il Molassana a Castelnuovo Magra nella venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza. La squadra cerca di conquistare il secondo risultato positivo di fila, dopo un precedente successo. La partita si svolge nel pomeriggio e rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in classifica.

La Fezzanese oggi pomeriggio a Castelnuovo Magra cerca il secondo successo consecutivo nella venticinquesima giornata del campionato di eccellenza. Alle ore 15 i fezzanoti, attualmente quinti appaiati al Campomorone, affrontano il Molassana invischiato nella lotta per la salvezza essendo all’undicesimo posto con una sola lunghezza di vantaggio dalla zona playout. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Attanasio di Milano con assistenti Crova e D’Andria di Chiavari. I Verdi sono reduci dalla brillante affermazione esterna sul campo della Carcarese per ben 5-0 e vorranno pertanto bissarla rilanciandosi così in classifica. Troveranno però un avversario tosto come l’undici genovese che nell’ultimo turno ha espugnato il terreno del Genova con un netto 3-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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