Derby infuocato | Dominici guida il Pietra Ligure Loano sfortunato

Nel match valido per la salvezza tra S.F. Loano e Pietra Ligure, giocato sul campo dell’Ellena, i biancoverdi si sono imposti per 1 a 0. Dominici ha segnato il gol decisivo a favore del Pietra Ligure, mentre lo Loano ha concluso la partita senza reti. La sfida si è svolta in un clima di grande intensità, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul terreno di gioco.

Il derby per la salvezza tra S.F. Loano e Pietra Ligure si è giocato sul campo dell’Ellena, con un risultato che vede i biancoverdi in vantaggio per 1 a 0. La sfida, segnata da un’intensità fisica elevata e da diverse decisioni arbitrali controverse, ha Dominici sbloccare il punteggio al 25° minuto, sfruttando una ribattuta dopo un tiro parato di Scalvini. L’episodio decisivo e l’errore tattico che ha cambiato il volto del derby. La partita ha preso una piega particolare intorno al 42° minuto, quando un errore strutturale nella costruzione del gioco del Loano ha quasi permesso al Pietra Ligure di raddoppiare. Dominici, trovandosi in una situazione di isolamento totale grazie a una manovra mal gestita degli avversari, ha tentato il tiro verso la porta vuota; tuttavia, lo scatto di Scalvini ha deviato il pallone sul palo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby infuocato: Dominici guida il Pietra Ligure, Loano sfortunato Notizie correlate e-MTB: i campioni del mondo scelgono Pietra Ligure per il test BoschTra il 23 e il 27 marzo, Pietra Ligure ha ospitato l’evento Bosch eMTB Athletes Camp, consolidando il ruolo della Finale Outdoor Region come centro... Ravanelli onorato: cena a Pietra Ligure per salvare iIl Juventus Club di Pietra Ligure sta per vivere un momento storico con l’ufficializzazione del nome di Fabrizio Ravanelli, in occasione della cena...