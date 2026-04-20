Derby infuocato | Dominici guida il Pietra Ligure Loano sfortunato

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match valido per la salvezza tra S.F. Loano e Pietra Ligure, giocato sul campo dell’Ellena, i biancoverdi si sono imposti per 1 a 0. Dominici ha segnato il gol decisivo a favore del Pietra Ligure, mentre lo Loano ha concluso la partita senza reti. La sfida si è svolta in un clima di grande intensità, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul terreno di gioco.

Il derby per la salvezza tra S.F. Loano e Pietra Ligure si è giocato sul campo dell’Ellena, con un risultato che vede i biancoverdi in vantaggio per 1 a 0. La sfida, segnata da un’intensità fisica elevata e da diverse decisioni arbitrali controverse, ha Dominici sbloccare il punteggio al 25° minuto, sfruttando una ribattuta dopo un tiro parato di Scalvini. L’episodio decisivo e l’errore tattico che ha cambiato il volto del derby. La partita ha preso una piega particolare intorno al 42° minuto, quando un errore strutturale nella costruzione del gioco del Loano ha quasi permesso al Pietra Ligure di raddoppiare. Dominici, trovandosi in una situazione di isolamento totale grazie a una manovra mal gestita degli avversari, ha tentato il tiro verso la porta vuota; tuttavia, lo scatto di Scalvini ha deviato il pallone sul palo.🔗 Leggi su Ameve.eu

derby infuocato dominici guida il pietra ligure loano sfortunato
© Ameve.eu - Derby infuocato: Dominici guida il Pietra Ligure, Loano sfortunato

Notizie correlate

e-MTB: i campioni del mondo scelgono Pietra Ligure per il test BoschTra il 23 e il 27 marzo, Pietra Ligure ha ospitato l’evento Bosch eMTB Athletes Camp, consolidando il ruolo della Finale Outdoor Region come centro...

Ravanelli onorato: cena a Pietra Ligure per salvare iIl Juventus Club di Pietra Ligure sta per vivere un momento storico con l’ufficializzazione del nome di Fabrizio Ravanelli, in occasione della cena...

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.