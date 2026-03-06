Altamura e Cerignola ok Casarano pari Foggia e Monopoli ko Calcio serie C girone C

Nel campionato di calcio di serie C girone C si sono disputate diverse partite infrasettimanali con risultati variabili. L'Audace Cerignola ha battuto il Trapani 4-2, mentre il Casarano ha pareggiato 1-1 contro il Siracusa. Il Giugliano ha vinto 2-0 contro il Monopoli, e il Team Altamura ha sconfitto il Foggia 1-0. La giornata ha visto anche il ko del Monopoli e del Foggia.

Turno infrasettimanale nel campionato di calcio di serie C girone C. Fra i risultati odierni Audace Cerignola-Trapani 4-2, Casarano-Siracusa 1-1, Giugliano-Monopoli 2-0, Team Altamura-Foggia 1-0. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Altamura e Cerignola ok, Casarano pari, Foggia e Monopoli ko Calcio serie C girone C Como-Lecce, Az Picerno-Team Altamura, Cavese-Audace Cerignola, Foggia-Casarano CalcioIl Lecce che condivide con Cremonese e Fiorentina il pericolosissimo terzultimo posto in classifica nel campionato di calcio di serie A va oggi in... Leggi anche: Audace Cerignola-Casarano Calcio Tutto quello che riguarda Altamura e Cerignola ok Casarano pari.... Temi più discussi: Serie C, Trapani ko e Cavese ok: i risultati del sabato pomeriggio; Serie C Girone C – Classifica e Risultati.; Secondo ciak con i giovani della Dea. Attenzione ai tocchi di mano in area. DIRETTA/ Altamura Audace Cerignola (risultato finale 1-0): vantaggio di Palermo! (Serie C, 19 aprile 2025)Arriva il momento di immergerci nella diretta di Altamura Audace Cerignola, ma non ancora sul rettangolo da gioco bensì da un punto di vista statistico. In questa rubrica infatti vedremo insieme ... ilsussidiario.net DIRETTA/ Altamura Audace Cerignola (risultato finale 1-1): espulso Mogentale! (Serie C oggi 14 dicembre 2025)La diretta di Altamura Audace Cerignola è un sottobosco di statistiche che vale la pena analizzare prima di entrare nel vivo del match, per farlo ci affideremo ovviamente ai numeri che saranno ... ilsussidiario.net +++ANCORA CURCIO GOL, AL TEAM ALTAMURA IL DERBY CON IL FOGGIA: 1-0 AL D’ANGELO, MURGIANI A 40 PUNTI. OTTAVO KO PER I ROSSONERI+++ - facebook.com facebook Fiamma ossidrica per scardinare la serratura e il piccone per aprire la saracinesca. Sedici persone, tutti di Bitonto, la squadra che aveva rapinato negozi e aziende tra Bari, Altamura e Trani. Le indagini e gli arresti. x.com