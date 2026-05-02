Nel prossimo turno dei playoff di Serie B, la squadra di Forlimpopoli si prepara ad affrontare il capolista Lucca. La partita vedrà i Galletti cercare di contrastare la coppia di giocatori avversari, che ha segnato complessivamente 30 punti nelle ultime uscite. Dall’altra parte, la formazione di Lucca conta su giocatori pronti a mantenere alta la concentrazione in difesa e a mantenere il vantaggio in classifica.

? Cosa scoprirai Come può Forlimpopoli fermare la coppia Drocker-Dubois che segna 30 punti?. Chi sono i giocatori di Lucca capaci di mantenere alta la guardia?. Perché i Galletti hanno sempre battuto le big durante la stagione?. Come cambierà il ritmo di gioco se Forlimpopoli imporrà lo scontro fisico?.? In Breve Lucca vanta 24 vittorie su 28 e 17 successi nelle ultime 18 partite.. Drocker e Dubois garantiscono mediamente oltre 30 punti a partita per i toscani.. Forlimpopoli ha battuto due volte la capolista Attila Porto Recanati in stagione.. Partita disponibile in streaming sul canale Youtube del club di Lucca.. Domenica 3 maggio alle ore 18:30 la Chemifarma Baskérs Forlimpopoli sfida il Basketball Club Lucca nel PalaTagliate per l’inizio degli ottavi di finale della Serie B Interregionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Serie B: i Galletti di Forlimpopoli sfidano il leader Lucca

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