Nicolas Alessandrini operato tempi di recupero per l' Estra Pistoia

Nicolas Alessandrini si è sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un infortunio durante l'ultima partita. L’operazione, eseguita con successo, riguarda un problema alla spalla che lo ha costretto a fermarsi. I medici stimano un periodo di recupero di diverse settimane prima di poter tornare in campo. La squadra aspetta con fiducia il suo ritorno, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

La comunicazione ufficiale relativa alla stagione di Serie A2 conferma un intervento chirurgico per Nicolas Alessandrini. L'operazione è fissata per giovedì 26 febbraio presso l'ospedale Careggi di Firenze. L'atleta continuerà ad allenarsi con il gruppo anche domani, martedì 24 febbraio, sotto la supervisione dello staff medico del club, che accompagnerà un percorso di recupero mirato a un possibile rientro in campo. Anche se la sensibilità dell'occasione impone una pausa dall'attività agonistica, il piano è definito per favorire un recupero accurato. In ottemperanza alla sua privacy non sono stati forniti ulteriori dettagli clinici.

