La partita tra Pianese e Ternana rappresenta un match decisivo per il secondo turno dei playoff. La Ternana dovrà affrontare la sfida senza Majer e Proietti, due elementi importanti per la squadra. Dal lato opposto, il Pianese si affiderà a due giocatori rientrati da infortuni che potrebbero influenzare l’andamento dell’incontro. La partita si svolgerà in un clima di grande attesa, con le due formazioni pronte a dare il massimo.

? Cosa scoprirai Come potrà la Ternana compensare l'assenza di Majer e Proietti?. Chi sono i due giocatori rientrati che cambiano il Pianese?. Cosa succede se i novanta minuti terminano in pareggio?. Quale squadra otterrà il diritto di proseguire il sogno promozione?.? In Breve Pianese riprende Fabrizi e Simeoni dopo la squalifica per il match del 3 maggio.. Ternana affronta il match senza i centrocampisti Majer e Proietti nel reparto centrale.. Il Campobasso è già qualificato al secondo turno come quarto del Girone B.. Pianese vinceva l'ultimo scontro in Umbria con un punteggio di 3-1.. Il Comunale di Piancastagnaio ospita alle ore 20 di questa domenica 3 maggio 2026 il match decisivo tra Pianese e Ternana per l’accesso alla fase successiva dei Play off.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Play off, Pianese-Ternana: sfida decisiva per il secondo turno

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