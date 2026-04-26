Ternana-Pianese 1-3 secondo tempo da dimenticare | Play off in salita per le Fere

Nel match tra Ternana e Pianese, il risultato finale è stato di 1-3. La partita si è svolta nel secondo tempo e le due squadre si sono affrontate in uno spareggio anticipato per i playoff, con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile in vista del primo turno post season. La partita ha visto le due squadre impegnate a conquistare una posizione favorevole, con la vittoria della Pianese che complica il cammino delle Fere.

Uno spareggio anticipato play off tra Ternana-Pianese. Entrambe le squadre ambiscono al miglior posizionamento che vale il primo turno post season in casa. I rossoverdi sono reduci dal successo a Sestri Levante mentre i bianconeri hanno perso una sola gara nelle ultime undici. Sfida dunque molto.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ternana-Pianese: sfida decisiva al Liberati per i play off Ternana, momento d’oro per le Fere: debutto da ricordare per i due pilastri difensiviUn momento d’oro per la Ternana, capace di interrompere la serie di undici risultati utili della capolista Arezzo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ternana-Pianese, ultime dai campi e probabili formazioni: Tommaso Vitali in porta, Fazio verso la difesa a tre; Pianese vs SPAL: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone B 2024-2025; Scheda giocatore Coku Alberto; Verso Ternana-Pianese. Ternana-Pianese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Ternana-Pianese di Domenica 26 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net DIRETTA | Ternana Pianese (risultato 1-1) streaming video tv: gol di Ongaro! (Serie C, oggi 26 aprile 2026)Diretta Ternana Pianese streaming video tv: a una giornata dal termine la classifica ci dice che questo potrebbe essere anche il primo turno playoff. ilsussidiario.net Fila per i biglietti di Ternana-Pianese...malgrado tutto la fede per i colori rossoverdi è intatta! - facebook.com facebook