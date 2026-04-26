Ternana-Pianese | sfida decisiva al Liberati per i play off

Domenica 26 aprile alle 14.30 si gioca allo stadio Liberati la partita tra Ternana e Pianese, decisiva per determinare il vantaggio del campo nel primo turno dei play off. La sfida si svolge in un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere un risultato utile prima della fase successiva del torneo. La partita rappresenta un appuntamento chiave per le ambizioni di entrambe le formazioni.

? Cosa sapere Ternana e Pianese si sfidano domenica 26 aprile alle 14.30 allo stadio Liberati.. La vittoria assegna il vantaggio del campo per il primo turno dei play off.. Alle ore 14.30 di questa domenica 26 aprile 2026, il Liberati ospiterà lo scontro decisivo tra Ternana e Pianese per un posto nel primo turno dei play off. Il match si gioca in un clima di altissima tensione sportiva, dove la conquista di tre punti determinerà il vantaggio del campo per la fase post season. Da una parte i bianconeri, che vantano una striscia di imbattibilità impressionante con una sola sconfitta registrata nelle ultime undici sfide; dall’altra i rossoverdi, arrivati a questo appuntamento con il morale alto dopo il recente successo ottenuto a Sestri Levante.🔗 Leggi su Ameve.eu

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