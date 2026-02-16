La Dinamo reagisce e sfiora la rimonta ma al PalaSassi vince la Virtus Matera

La Virtus Matera ha vinto contro la Dinamo al PalaSassi, causando una nuova sconfitta per la squadra ospite. La partita si è conclusa con il punteggio di 80-67, dopo che i biancoazzurri hanno tentato una rimonta senza riuscirci. La squadra di casa ha mostrato maggiore determinazione, soprattutto nel secondo tempo, quando ha aumentato i ritmi e preso il controllo del gioco.

Serie B Interregionale: ancora una battuta d'arresto lontano dalle mura amiche. Punteggio sul 80-67 al termine di una gara intensa e a tratti molto complicata per i biancoazzurri Ancora una battuta d'arresto lontano dalle mura amiche per la Dinamo che cade al PalaSassi contro la Virtus Matera con il punteggio di 80-67 al termine di una gara intensa e a tratti molto complicata per i biancoazzurri. Decisivo il terzo quarto, nel quale i lucani hanno costruito il break che ha indirizzato definitivamente la partita, approfittando anche di una fase caratterizzata da grande nervosismo. Da segnalare l'ennesima straordinaria prestazione di Sebastian Gonzalez, autore di una doppia doppia da 30 punti e 13 rimbalzi per un totale di 39 di valutazione.