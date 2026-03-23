Padel Serie A | Bellaria Brindisi sfiora l’impresa il cuore non basta contro Terni

Le ragazze del presidente Giorgino cedono 2-1 alla Happy Village dopo una battaglia di tre ore, ma conquistano il primo punto storico nella massima serie BRINDISI – Una sconfitta che sa quasi di vittoria per il Bellaria Brindisi, che nella giornata di Serie A ha venduto cara la pelle contro la solida formazione della Happy Village Terni. Nonostante il risultato finale di 2-1 premi le umbre, il campo ha raccontato una storia di estremo equilibrio, spettacolo e un orgoglio tutto pugliese. Il debutto ha regalato subito emozioni forti con l’esordio assoluto in Serie A della leccese Alessia Perrone, in coppia con Virginia Riera. Di fronte a loro, il duo di prima fascia Rosi-Santamaria Landa Ainhize. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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