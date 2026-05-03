Pizzaiolo ucciso a Ibiza convalidato l’arresto per l’irpino Sessa

Un uomo di 45 anni, originario dell’avellinese e cresciuto nel Nolano, è stato arrestato e il suo arresto è stato convalidato. Resta in carcere lo stesso soggetto, sospettato di essere l’unico coinvolto nell’omicidio di un pizzaiolo di 35 anni, originario di Pagani, avvenuto lo scorso 29 aprile sull’isola di Ibiza. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Resta in cella Annibale Damiano, il 45enne originario dell’avellinese ma cresciuto nel Nolano, unico sospettato per l’omicidio di Francesco Sessa, il pizzaiolo di 35 anni originario di Pagani ucciso lo scorso mercoledì 29 aprile sull’isola di Ibiza. Al termine di un’udienza di convalida durata sei ore, la giudice Carmen Martin del Tribunale di Prima Istanza di Ibiza ha disposto la custodia cautelare in carcere senza cauzione. Una decisione che conferma la solidità del quadro indiziario raccolto finora dalla Guardia Civile Il dramma si è consumato intorno alle 16:30 del 29 aprile nella centralissima Platja d’en Bossa, cuore della movida isolana.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pizzaiolo ucciso a Ibiza, convalidato l’arresto per l’irpino Sessa Notizie correlate Pizzaiolo italiano ucciso a Ibiza: mistero sull’omicidio di Francesco SessaABBONATI A DAYITALIANEWS Agguato mortale a Playa d’en Bossa Si chiamava Francesco Sessa, 35 anni, il cittadino italiano ucciso nel pomeriggio del 29... L’italiano ucciso a Ibiza era salernitano: Francesco Sessa faceva il pizzaiolo e viveva sull’isola da circa un annoStanno continuando le ricerche per individuare l’uomo che ieri pomeriggio a Ibiza, a Platja d’en Bossa, ha ucciso il 35enne italiano Francesco Sessa:... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Francesco Sessa, il pizzaiolo italiano ucciso a Ibiza con una coltellata; Ucciso a Ibiza per un regolamento di conti, preso il killer; Francesco Sessa, chi era l'italiano ucciso con una coltellata a Ibiza; Italiano ucciso a Ibiza, arrestato 45enne irpino. Francesco Sessa ucciso a Ibiza, resta in carcere il 45enne Annibale DamianoIl tribunale spagnolo ha convalidato l'arresto di Annibale Damiano, unico sospettato per l'omicidio di Francesco Sessa, il pizzaiolo 35enne ucciso a Ibiza ... fanpage.it Francesco Sessa ucciso a Ibiza, il sospettato resta in cellaResta in carcere Annibale Damiano, il 45enne originario di Avellino, ma cresciuto tra il nolano e Napoli, che mercoledì 29 aprile al Platja d'en Bossa sull'isola di Ibiza ... ilmattino.it Il tribunale spagnolo ha convalidato l’arresto di Annibale Damiano, unico sospettato per l’omicidio di Francesco Sessa, il pizzaiolo 35enne ucciso a Ibiza il 29 aprile. - facebook.com facebook Omicidio a Pavia, 25enne ucciso per una lite legata a una pizza: la ricostruzione a #ignotox. x.com