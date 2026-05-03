Sono stati annunciati interventi per ampliare i servizi pubblici locali e creare spazi dedicati ai giovani e alla cittadinanza. Sono previsti anche mercati fissi sul territorio di Calcara, pensati per facilitare l’acquisto di beni di prima necessità direttamente sul posto. Queste misure mirano a migliorare la qualità della vita e l’accesso ai servizi nella zona.

Dal potenziamento dei servizi pubblici locali fino alla creazione di spazi dedicati ai giovani e alla cittadinanza, senza dimenticare l’esigenza di mercati fissi sul territorio per facilitare l’acquisto di beni di prima necessità direttamente a Calcara. Sono soltanto alcune delle richieste contenute in una petizione lanciata sulla piattaforma Change.org, nata per dare voce alle istanze dei cittadini della frazione, che nel giro di pochi giorni ha già raccolto oltre 180 firme. "I cittadini di Calcara affrontano quotidianamente difficoltà legate alla carenza di servizi essenziali, che costringe giovani e anziani a spostarsi verso altri centri anche per necessità fondamentali come assistenza sanitaria, accesso a servizi pubblici e culturali o approvvigionamento di beni di prima necessità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Più spazi per i giovani e trasporti pubblici"

10 Towns In The UK That Refused To Give Up And Are Changing For The Better

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