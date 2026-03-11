Il progetto coinvolge 173 spazi pubblici nel Veneto e mira a riqualificarli. Nonostante la pioggia battente di questa mattina, il lavoro procede senza sosta. L’obiettivo è di rinnovare le aree che rappresentano punti di ritrovo per i giovani. Le attività sono in corso in diverse località della regione, con l’intento di migliorare gli spazi pubblici dedicati ai cittadini.

La pioggia battente di questa mattina del 11 marzo 2026 non riesce a fermare il progetto che sta per ridare vita ai spazi pubblici della Marca. La Cooperativa Kirikù lancia un appello urgente ai Comuni per la settima edizione dell’iniziativa Ci sto? Affare fatica!, destinata a ragazzi tra i 14 e i 19 anni. L’obiettivo è chiaro: trasformare le giornate estive dei giovani in momenti di cura del territorio, con lavori di manutenzione che partiranno ufficialmente il 22 giugno. Non si tratta di semplice volontariato, ma di un investimento sul capitale umano del Veneto, dove la tradizione manifatturiera incontra la necessità di prendersi cura del bene comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giovani al lavoro: 173 spazi pubblici da salvare in Veneto

