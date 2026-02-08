Scout Messina consegnano proposte al sindaco | un piano giovani per riqualificare parchi e spazi pubblici cittadini

Questa mattina, i giovani scout del Gruppo AGESCI Messina 1 sono entrati a Palazzo di Città e hanno consegnato al sindaco Federico Basile alcune proposte per riqualificare i parchi e gli spazi pubblici di Messina. I ragazzi vogliono contribuire attivamente alla cura della città e hanno portato idee concrete per migliorare l’ambiente in cui vivono.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha ricevuto questa mattina una delegazione speciale a Palazzo di Città: i piccoli scout del Gruppo AGESCI Messina 1, portatori di un messaggio chiaro e costruttivo per il futuro degli spazi pubblici della città. L’incontro, avvenuto presso l’Istituto Sacro Cuore, non è stato un semplice atto di cortesia istituzionale, ma un vero e proprio confronto generazionale, un’occasione per ascoltare direttamente dai più giovani quali sono le loro aspettative e le loro preoccupazioni riguardo al decoro urbano e alla fruibilità degli spazi ricreativi messinesi. Una lettera, consegnata personalmente dai ragazzi al sindaco, ha delineato una serie di proposte concrete per migliorare parchi, piazze e aree gioco, rivelando un’attenzione e una sensibilità verso il bene comune che spesso sfuggono alla routine amministrativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

