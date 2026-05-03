Più petrolio per tutti La risposta dell’Opec+ agli Emirati

Dopo meno di due giorni dall’annuncio dell’uscita degli Emirati Arabi dall’Opec, l’organizzazione ha deciso di aumentare la produzione di petrolio. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori commenti o motivazioni dettagliate. L’aumento riguarda sette milioni di barili al giorno, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di mercato e stabilizzare i prezzi. La decisione ha suscitato reazioni immediate tra i paesi membri e gli operatori del settore.

Poco più di 48 ore. E la risposta al clamoroso addio all’Opec degli Emirati Arabi è servita. Sette paesi Opec+, l’organizzazione degli storici Paesi produttori di petrolio, ma comprensiva di altri Paesi non fondatori, Russia su tutti, che avevano implementato tagli volontari alla produzione petrolifera hanno raggiunto un accordo per aumentare la produzione di 188 mila barili al giorno a partire da giugno. “Nel loro impegno collettivo a sostegno della stabilità del mercato petrolifero, i sette Paesi partecipanti hanno deciso di implementare un adeguamento della produzione di 188.000 barili al giorno, in aggiunta agli ulteriori adeguamenti volontari annunciati nell’aprile 2023.🔗 Leggi su Formiche.net

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