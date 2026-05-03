Pistoiese pokerissimo 5-0 alla Cittadella Vis Modena

La Pistoiese ha vinto con un punteggio di 5-0 contro la Cittadella Vis Modena nell’ultimo turno del campionato di serie D, giocato allo stadio Marcello Melani. La partita si è svolta il 3 maggio 2026 e ha visto i padroni di casa dominare l’incontro, conclusosi con una goleada. La squadra ha ottenuto così la sua quinta vittoria consecutiva in questa fase finale della stagione.

Pistoia, 3 maggio 2026 – La Pistoiese chiude il campionato di serie D con una goleada: 5-0 alla Cittadella Vis Modena, nel trentaquattresimo turno disputato allo stadio Marcello Melani. Con questo successo, gli arancioni concludono la stagione regolare al terzo posto della classifica con 71 punti, dietro al Desenzano, promosso in serie C, 77 e al Lentigione 73. Per gli uomini di Lucarelli saranno playoff. La prima opportunità arriva al decimo minuto, quando Rizq mette giù un pallone all’altezza della trequarti e imbuca Russo in profondità: il numero 99 calcia a botta sicura ma trova l’opposizione della difesa ospite. Pochi secondi più tardi...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoiese, pokerissimo (5-0) alla Cittadella Vis Modena Notizie correlate Leggi anche: Cittadella Vis Modena vs Pro Sesto: il commento di mister Gori e tabellino post partita. Leggi anche: Cittadella-Vis Modena: Analisi di Mister Gori prima della sfida con Pro Sesto (VIDEO) Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Scheda squadra Cittadella Vis Modena; Tabellino partita FC Pistoiese vs Lentigione Calcio. Pistoiese, pokerissimo (5-0) alla Cittadella Vis ModenaChiusura di serie D con goleada per gli arancioni, che chiudono al terzo posto della classifica. Giocheranno i playoff ... lanazione.it Cittadella Vis, che batosta: con la Pistoiese finisce 5-0Sport: Per gli orange vanno a segno Pellegrino, con una doppietta, Rizq, Russo e Saporetti. Per l undici di Gori non c è partita ... lapressa.it La stagione regolare si chiude al Melani con la sfida al Cittadella Vis Modena facebook