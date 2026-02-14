Cittadella-Vis Modena | Analisi di Mister Gori prima della sfida con Pro Sesto VIDEO

Mister Gori ha parlato prima della partita contro la Pro Sesto, motivato dalla recente serie di sconfitte della sua squadra. Durante l'intervista, ha sottolineato la necessità di migliorare la fase difensiva e ha indicato alcune strategie per ottenere punti. La squadra si allena intensamente per affrontare questa sfida decisiva, che si giocherà tra pochi giorni.

Vigilia di una Grande Sfida per la Cittadella Vis Modena. MODENA – La tensione e l'emozione si fanno sentire ancor più che in altre occasioni a Modena. Domani, la Cittadella Vis Modena scenderà in campo per affrontare la Pro Sesto, in una partita di cruciale importanza per il campionato di Serie D (Girone D). Questo incontro rappresenta non solo una prova di abilità e strategia sul campo, ma anche un momento fondamentale per consolidare la propria posizione in classifica. Il team, guidato dal mister, è pronto a dare il massimo. Serie D: in casa della Cittadella Vis Modena i biancorossi incassano il sesto kappao nelle ultime nove gare. Correggese, sconfitta senza attenuanti . Domizzi: "C'è poco da dire, loro più forti» Nella recente sfida di Serie D, la Cittadella Vis Modena ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro la Correggese, consolidando la propria posizione. Pistoiese, altro mezzo passo falso: 0-0 con la Cittadella Vis Modena Cittadella Vis Modena, vittoria all'ultimo secondo col ProgressoSport: Su un cross dalla sinistra, Fort si libera bene della marcatura e di testa batte il portiere avversario Cittadella, girone con le lombarde. In attacco arriva anche CamaraC'è più di una sorpresa nel girone D che accoglierà, per il secondo anno di fila, la Cittadella Vis Modena in Serie D e che ieri è stato reso noto dalla Lnd. La squadra di mister Gori è stata inserita CITTADELLA VIS MODENA - PRO SESTO Serie D Domenica 15 Febbraio 2026 Fischio di inizio ore 14:30 Stadio "Allegretti" - San Damaso (Modena) Vi aspettiamo numerosi!