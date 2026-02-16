Cittadella Vis Modena vs Pro Sesto | il commento di mister Gori e tabellino post partita

Il mister Gori ha commentato la sconfitta della Pro Sesto, causata da una prestazione sottotono dei suoi giocatori. Durante la partita, il Cittadella Vis Modena ha dominato il gioco e ha segnato tre gol in meno di un’ora, lasciando la squadra ospite senza risposte. Il match si è concluso con un risultato netto, che ha sorpreso gli spettatori presenti allo stadio.

Impressionante Vittoria del Cittadella Vis Modena. SAN DAMASO (MODENA) – Grande festa per i tifosi del Cittadella Vis Modena, che si sono goduti una vittoria straordinaria contro la Pro Sesto, con un punteggio finale di 2-1. Il match è avvenuto presso lo stadio "Allegretti" di San Damaso, dove la squadra di mister Mattia Gori ha messo in mostra un gioco avvincente e determinato, conquistando così il terzo successo consecutivo. La partita è iniziata con una partenza fulminante dei padroni di casa. Già nei primi minuti, Morello ha provato un tiro audace, costringendo il portiere della Pro Sesto a un intervento decisivo che ha messo in evidenza le ambizioni dei ragazzi di Modena.