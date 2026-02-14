testacoda per la pistoiese non sono ammessi errori

La Pistoiese ha subito un brutto testacoda, rischiando di compromettere la classifica, dopo aver commesso errori nel match precedente. Questa sera al Melani, la squadra affronta il Tuttocuoio alle 17, con l’obiettivo di recuperare punti e migliorare la posizione in classifica.

Anticipo per la Pistoiese che questo pomeriggio riceverà al Melani il Tuttocuoio (fischio d’inizio alle 17.30) nella ventiquattresima giornata del Girone D di Serie D. La sfida mette di fronte la terza forza del campionato, l’Olandesina, contro il fanalino di coda, la formazione neroverde allenata da Aldo Firicano che non ha ancora vinto una partita da inizio stagione. Un impegno dunque agevole sulla carta, anche se Cristiano Lucarelli, alla vigilia del match, ha messo in guardia i suoi ragazzi sulle possibili insidie della partita. "Questa gara può sembrare facile se si guarda la classifica, ma affrontare una squadra spensierata e che gioca con la mente sgombra può riservare sempre delle insidie - ha sottolineato il tecnico della Pistoiese -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

