Il commissario tecnico della nazionale ha dichiarato prima della partita che si aspetta un forte entusiasmo da parte dei tifosi. Ha espresso la convinzione che il pubblico si schiererà con passione per la squadra durante l'incontro. Le sue parole sono state pronunciate nel prepartita, in un momento di attesa prima del calcio d'inizio.

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© Calcionews24.com - Italia, Gattuso nel pre gara: «Sono convinto che stasera la gente avrà grande passione e si metterà a tifare per noi»

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