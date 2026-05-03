Pistoia nuovi modelli per la cultura | l’appuntamento con la Tuci

A Pistoia si terrà un evento dedicato ai nuovi modelli di gestione dei musei locali e alle strategie di rigenerazione degli spazi urbani. L'appuntamento coinvolgerà diverse figure del settore culturale e urbanistico, con l'obiettivo di discutere e proporre approcci innovativi per valorizzare il patrimonio e migliorare l'uso degli spazi pubblici. L'iniziativa si concentra sulle modalità di rinnovamento e sulla sostenibilità delle strutture culturali e degli ambienti urbani.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i modelli di gestione dei musei pistoiesi?. Chi proporrà nuove strategie per la rigenerazione degli spazi urbani?. Come verranno spostati i fondi comunali verso i progetti strategici?. Quali nuovi meccanismi finanzieranno la cultura nel prossimo mandato?.? In Breve Evento organizzato da Luca Bernardi presso la sala delle Suore Domenicane in piazza San Domenico.. Alessio Colomeiciuc introduce i lavori sulla gestione culturale pubblica e privata a Pistoia.. Proposte su partenariato pubblico-privato e gestione risorse per la rigenerazione urbana locale.. Obiettivo spostare fondi da spese attuali a investimenti strategici per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia, nuovi modelli per la cultura: l’appuntamento con la Tuci Notizie correlate "La Via del Tè": a Certaldo l’appuntamento con la cultura giapponeseL’Evento, a cura dell’Associazione Gemellaggi di Certaldo in collaborazione con Lailac, è un’occasione unica per immergersi nella cultura giapponese... Leggi anche: Nuovo appuntamento con la cultura: si presenta il libro "Anime sagge" Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Dialoghi di Pistoia, XVII edizione: 22-24 maggio 2026 Corpi in divenire. Mappe, sfide e confini dell’umano; Auto usate, nel 2025 Panda, 500 e Golf i modelli più cercati in Italia; Opi Firenze Pistoia, approvata la variazione del Bilancio di previsione 2026; Dialoghi di Pistoia 2026: 'Corpi in divenire' e premio a Carrère. Pistoia, nasce la Cooperativa San Jacopo, tra Housing sociale e nuovi progettiUna nuova identità, una visione più ampia, un ruolo rinnovato nella comunità. Nasce ufficialmente la Cooperativa San Jacopo – Società cooperativa, evoluzione della Cooperativa Amicizia 2000, protagoni ... toscanaoggi.it Giallo Pistoia - con Giovanni Agnoloni Trasmissione dedicata alla letteratura gialla, curata dall’Associazione Amici del Giallo di Pistoia e condotta da Maurizio Gori, e Giuseppe Previti. Varie opere noir, thriller, poliziesche e di altre derivazioni del giallo sono di - facebook.com facebook Pistoia, toccò più volte il seno a studentessa: il tribunale conferma il licenziamento del docente x.com