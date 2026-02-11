La Via del Tè | a Certaldo l’appuntamento con la cultura giapponese

A Certaldo si tiene un evento dedicato alla cultura giapponese. Organizzato dall’Associazione Gemellaggi con Lailac, l’appuntamento permette di scoprire i segreti della tradizione della Via del Tè, tra gesti antichi e atmosfere orientali.

L’Evento, a cura dell’Associazione Gemellaggi di Certaldo in collaborazione con Lailac, è un’occasione unica per immergersi nella cultura giapponese e scoprire la bellezza dei gesti antichi della Via del Tè. L’evento si terrà domenica 15 febbraio 2026 presso il Palazzo Pretorio, e sarà guidato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Via del Tè

Sono aperte le prenotazioni per visitare il Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura di Roma.

Stasera e domani su Rai 1 va in onda la mini serie

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Via del Tè

Argomenti discussi: Alimentare, ‘La Via del Tè’ tocca i 10 milioni di fatturato e apre un negozio a Roma; Ferrara, alla sede ADO un incontro dedicato alla storia e al rito del tè; Cosa regalare a San Valentino 2026? Non solo cioccolatini; San Valentino è... (con)dividere anche i peccati di gola.

A Certaldo torna la 'La via del Tè': appuntamento con la cultura giapponeseL’Evento, a cura dell’Associazione Gemellaggi di Certaldo in collaborazione con Lailac, è un’occasione unica per immergersi nella cultura giapponese e ... gonews.it

Torino: La Via del Tè, una nuova boutique nella storica Galleria SubalpinaIl marchio fiorentino La Via del Tè, il 18 gennaio, ha inaugurato una nuova boutique torinese, nella suggestiva Galleria Subalpina. Costruita nel 1873 dall'architetto Pietro Carrera e inaugurata ... tgcom24.mediaset.it

FARMACIE DI TURNO Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli #farmaciediturno Dalle ore 20 di venerdì 6 alle ore 20 di venerdì 13 Febbraio 2026 Turno n. 2 Farmacia Al Molino Via Don Minzoni 58-60-62, Ce - facebook.com facebook