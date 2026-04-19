La lista civica 'Biffoni Sindaco' ha annunciato ufficialmente i 32 candidati che la compongono in vista delle elezioni amministrative di fine maggio. La presentazione dei nomi è stata resa nota in data 19 aprile 2026, in preparazione al voto previsto per il 24 e 25 dello stesso mese. La lista sostiene la candidatura di Matteo Biffoni come candidato sindaco.

Prato, 19 aprile 2026 – E' ufficiale la composizione della lista civica ' Biffoni Sindaco ', a sostegno della candidatura a primo cittadino di Prato, alle amministrative del 24 e 25 maggio, di Matteo Biffoni. Trentadue i candidati al consiglio comunale: 15 donne e 17 uomini. Una lista variegata che ha l'obiettivo di rappresentare ampiamente la società civile ma anche il sentimento di fiducia che la città nutre verso lo stesso Biffoni. Troviamo così candidati provenienti dal mondo delle professioni, della ricerca, dell'associazionismo, della sanità, del commercio, dell'impresa. Volti noti del territorio, ognuno con la propria storia personale fatta di attenzione e amore per Prato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lista civica ‘Biffoni Sindaco’: ecco i 32 candidati al consiglio comunale

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