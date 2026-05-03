Piscine Carancini al sindaco | Non sono una tua scelta

Durante l’insediamento della giunta nel 2020, il sindaco e i consiglieri attuali dichiararono di voler verificare la possibilità di bloccare una delibera riguardante le piscine. Recentemente, un dirigente ha dichiarato che le piscine non sono una scelta del sindaco, in risposta a un intervento di un ex sindaco che aveva commentato la situazione. La vicenda si svolge nel contesto delle decisioni amministrative sulla gestione delle strutture sportive.

Il sindaco Sandro Parcaroli e la sua giunta, al momento del loro insediamento, nell’ottobre 2020, affermarono testualmente: "Colpo di mano sulle piscine, stiamo verificando la possibilità di bloccare la delibera Carancini". "Ahimè, non siete riusciti a bloccare né la piscina né il ridicolo che vi sommerge. Una risata vi seppellirà", afferma quest’ultimo in un lungo post su Facebook. "Hai fatto un post irridente nei miei confronti affiancando due foto, quella dell’impianto natatorio che l’amministrazione si appresta a inaugurare, e una mia foto del 2012, con una frase da me pronunciata all’epoca durante un incontro pubblico", scrive Carancini rivolto a Parcaroli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piscine, Carancini al sindaco: "Non sono una tua scelta" Notizie correlate L’ex sindaco Mancinelli: "Non fu una scelta politica. C’erano problemi tecnici"Sulla chiusura del collegamento ferroviario tra la stazione centrale di Ancona e la fermata ‘Ancona Marittima’ il centrodestra ha sempre puntato il... Biodiversità e clima: ogni scelta conta, anche la tuaÈ facile pensare al cambiamento climatico come a qualcosa che accade lontano da noi: ghiacciai che si sciolgono, foreste che scompaiono, specie...