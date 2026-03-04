L’ex sindaco Mancinelli | Non fu una scelta politica C’erano problemi tecnici

L’ex sindaco di Ancona ha dichiarato che la decisione di chiudere il collegamento ferroviario tra la stazione centrale e la fermata ‘...’ non fu di natura politica, ma derivò da problemi tecnici. La questione riguarda il servizio ferroviario che collega il centro della città con la fermata interessata, e la motivazione ufficiale fornita riguarda difficoltà legate alla sicurezza e alla funzionalità dell’infrastruttura.

Sulla chiusura del collegamento ferroviario tra la stazione centrale di Ancona e la fermata ‘ Ancona Marittima ’ il centrodestra ha sempre puntato il dito contro i vertici della giunta regionale e quella comunale dell’epoca, il presidente Luca Ceriscioli e la sindaca Valeria Mancinelli (centrosinistra). Quest’ultima, in particolare, è stata al centro di un fuoco incrociato, nonostante le spiegazioni che al tempo e poi successivamente ha provato a fornire all’opinione pubblica. Alla luce del tavolo che si è riunito l’altro ieri in Regione per audire tutti gli attori coinvolti nel progetto di riapertura della tratta ferroviaria in questione, abbiamo sentito l’opinione proprio di Valeria Mancinelli che oggi siede tra i banchi dell’opposizione, capogruppo del Pd, in consiglio regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

