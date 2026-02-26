Catania allarme sicurezza nel Primo Municipio | segnalazioni su parcheggiatori abusivi e degrado tra corso Sicilia e via Sturzo

Nel cuore di Catania torna al centro dell’attenzione il tema della sicurezza urbana. A sollevare la questione è il vicepresidente del Primo Municipio, Giuseppe Arcidiacono, che parla di una situazione diventata “non più sostenibile”. Sotto osservazione c’è in particolare l’area compresa tra corso Sicilia e via Luigi Sturzo, indicata come uno dei punti più delicati del centro cittadino. Secondo quanto riferito dal vicepresidente, nella zona si registrerebbe una presenza costante di parcheggiatori abusivi, soprattutto nei fine settimana. Residenti e commercianti avrebbero segnalato episodi in cui gli automobilisti sarebbero oggetto di pressioni e richieste di denaro non dovute, spesso accompagnate dal timore di possibili ritorsioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

