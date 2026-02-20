allarme rifiuti le fototrappole non bastano

Per un’intensa quantità di rifiuti abbandonati, via Ippolito Nievo nel quartiere Cederna rappresenta un caso emblematico. Le immagini catturate dalle fototrappole mostrano persone che scaricano sacchi di spazzatura anche dopo le rimozioni, creando un ciclo continuo di sversamenti. Nonostante gli interventi con telecamere, il problema persiste, rendendo difficile fermare i comportamenti illeciti. La presenza di rifiuti abbandonati lungo i marciapiedi e nel parcheggio sottostante evidenzia una situazione difficile da controllare. La questione rimane irrisolta, anche con l'uso delle fototrappole.

Una situazione critica e difficile da risolvere in tema sversamento di rifiuti. Ma quella di via Ippolito Nievo – al quartiere Cederna – è emblematica: sversamenti periodici, che vengono rimossi ma continuano a ripresentarsi, su cui si sta cercando di intervenire con le foto-trappole. La posizione di certe vie, decentrate e con ampie porzioni di terreno che si prestano all'abbandono, rendono difficile debellare il fenomeno. Ma l'amministrazione ci sta provando. A segnalare il caso all'ultimo Consiglio comunale è stato il consigliere di Fratelli d'Italia, Stefano Galli. "Una situazione incresciosa – la definisce –.

