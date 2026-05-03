Pisa-Grosseto cantiere notturno | rallentamenti sulla linea costiera

Nella notte, un cantiere sulla linea tra Pisa e Grosseto ha portato a rallentamenti sulla tratta costiera. I lavori hanno causato un aumento dei tempi di viaggio tra Gavorrano e Campiglia Marittima, con effetti che si estenderanno anche alle ore diurne. La circolazione ferroviaria è soggetta a modifiche, e i pendolari devono considerare possibili ritardi durante le future corse.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i tempi di viaggio tra Gavorrano e Campiglia Marittima?. Quando inizieranno a farsi sentire i rallentamenti durante il giorno?. Perché la velocità dei treni sarà ridotta nonostante i lavori notturni?. Chi gestirà l'impatto dei cantieri sui flussi turistici verso la Maremma?.? In Breve Investimento di 14,7 milioni di euro per il rinnovo di 18 chilometri di binari.. Lavori tra Gavorrano e Campiglia Marittima dal 4 maggio fino al 9 luglio.. Oltre 100 operatori impiegati con turni notturni dal lunedì al giovedì.. Riduzione velocità diurna per stabilizzazione infrastruttura su tratta costiera toscana.. Da lunedì 4 maggio, Rete Ferroviaria Italiana avvierà i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Pisa-Grosseto, concentrando gli interventi sul tratto che unisce Gavorrano e Campiglia Marittima.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pisa-Grosseto, cantiere notturno: rallentamenti sulla linea costiera Notizie correlate Treni bloccati sulla linea adriatica per un guasto elettrico in Abruzzo: circolazione ripartita con rallentamentiÈ ripartita, ma rallentata, la circolazione di treni sulla linea ferroviaria adriatica, tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, che... Roseto, cantiere notturno sulla SS16: nuovi asfalti per il Giro? Cosa scoprirai Come cambierà la viabilità sulla SS16 dalle ore 20:00 di mercoledì? Quali zone subiranno il divieto assoluto di sosta e fermata?...