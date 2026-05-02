Roseto cantiere notturno sulla SS16 | nuovi asfalti per il Giro

Nella serata di mercoledì, sulla strada statale 16 di Roseto, saranno avviati lavori notturni per il rifacimento degli asfalti in vista del Giro d’Italia. La viabilità subirà modifiche a partire dalle ore 20:00, con alcune zone che saranno interdette temporaneamente alla sosta e alla fermata. La circolazione sarà regolata per garantire l’esecuzione dei lavori e la sicurezza degli utenti.

? Cosa scoprirai Come cambierà la viabilità sulla SS16 dalle ore 20:00 di mercoledì?. Quali zone subiranno il divieto assoluto di sosta e fermata?. Perché i lavori sono stati accelerati proprio in vista del Giro?. Quando si concluderanno i disagi causati dai cantieri notturni?.? In Breve Lavori finanziati dal PNRR per un piano idrico da un milione di euro.. Intervento su 1,5 km di condotta gestita dalla società Ruzzo Reti.. Vicesindaco Angelo Marcone coordina le manutenzioni insieme al sindaco Nugnes.. Divieto di sosta e fermata dalle ore 20:00 del 6 maggio.. A partire da mercoledì 6 maggio alle ore 20:00, i cantieri per il rifacimento del manto stradale sulla Statale 16 a Roseto degli Abruzzi trasformeranno il volto della viabilità locale per il primo lotto di lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto, cantiere notturno sulla SS16: nuovi asfalti per il Giro Notizie correlate Il Giro d'Italia rifà il look alle strade del novarese: piano da un milione per i nuovi asfalti, ecco doveLa Provincia di Novara ha approvato tre decreti per la manutenzione straordinaria della rete viaria, stanziando complessivamente 1 milione e 50mila... Nuova ciclabile nel tratto riccionese della Ss16, per il cantiere cambia la viabilitàSemaforo a senso unico alternato e lavori in orario notturno per realizzare l'opera tra il ponte romano e viale Romagna per collegare la zona mare...